Das Klubidol Tim Duncan kehrt drei Jahre nach seinem Karriereende als Co-Trainer zu den San Antonio Spurs zurück.

Der 43-Jährige wird einer der Assistenten seines langjährigen Mentors Gregg Popovich. Das gab das Team am Montag (Ortszeit) bekannt.

"Es ist das einzig richtige, nachdem ich 19 Jahre loyal als Assistent von Tim Duncan war, dass er nun etwas zurückgibt", erklärte Popovich in der Klubmitteilung. Bemerkenswert: Die Rückkehr von Duncan war nicht einmal Teil der Überschrift der Spurs-Mitteilung. Dort stand der Name von Will Hardy, einem weiteren Co-Trainer von Popovich, der eine größere Rolle im Coaching Staff der Texaner bekommt.

Auch die zahlreichen Erfolge von "The Big Fundamental" wurden in der Mitteilung nicht erwähnt.

Mit Duncan hatte der Klub alle seine fünf NBA-Titel geholt (1999, 2003, 2005, 2007, 2014). Duncan stand in seiner 19 Jahre andauernden NBA-Laufbahn nur bei den Spurs unter Vertrag.