Durant weg, Thompson verletzt - Kadercheck der Golden State Warriors zum Durchklicken:

Vor einem Jahr war noch alles gut: Die Golden State Warriors feierten in Cleveland gegen LeBron James ihren dritten Meistertitel in vier Jahren. Alle Experten waren sich einig: dieses Team könnte die größte Dynastie aller Zeiten werden. Andre Iguodala, Klay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green and Kevin Durant bildeten ein fantastisches Lineup.

Nur ein Jahr später sind die Warriors in den Finals am Boden. Durant reißt sich die Achillessehne, Thompson das Kreuzband (Bild) und die Finals gehen gegen Kawhi Leonards Toronto Raptors verloren - der Anfang vom Ende des Superteams.

Einige Wochen später schockiert Durant mit seinem Wechsel nach Brooklyn die NBA, der ehemalige Finals-MVP und "Glue Guy" des Kaders Iguodala muss aus finanziellen Gründen nach Memphis verschifft werden. Thompson wird den Großteil der kommenden Saison verpassen. Droht nun der Komplett-Absturz? SPORT1 macht den Check.