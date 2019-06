Einen Tag früher als bislang startet die Free Agency in der NBA in diesem Jahr bereits am 30. Juni.

Ab diesem Zeitpunkt dürfen die Teams mit Spielern in Verhandlungen treten, ehe diese ab dem 6. Juli auch offiziell unter Vertrag genommen und Verlängerungen sowie Trades fix gemacht werden dürfen.

SPORT1 fasst Gerüchte und fixe Trades zusammen:

Durant legt sich auf vier Teams fest

Leonard will mit Magic sprechen

Clippers basteln am Super-Team

+++ Pacers heiß auf Rubio +++

Die Indiana Pacers haben offenbar ein Auge auf Ricky Rubio geworfen.

Der Point Guard trug in der vergangenen Saison das Trikot der Utah Jazz und legte in der Regular Season im Durchschnitt 12,7 Punkte auf. Die Pacers können den Spanier wahrscheinlich zu einem niedrigeren Gehalt als Malcolm Brogdon bekommen, der ebenfalls in den Fokus der Franchise gerückt sein soll.

+++ Durant legt sich auf vier Teams fest +++

Kevin Durant hat sich anscheinend auf vier Teams festgelegt. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, sollen es die Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers, New York Knicks und Golden State Warriors in die engere Auswahl geschafft haben.

Über mögliche Free-Agency-Optionen will der 30-Jährige von New York aus entscheiden, wo er sich erst kürzlich einer Operation an der Achillessehne unterzogen hatte. Durant hatte seine Spieleroption über 31,5 Millionen Dollar bei den Warriors verstreichen lassen, um zum Free Agent zu werden.

Trotz der neuesten Entwicklungen scheint es aber dennoch weiterhin möglich zu sein, dass der zweifache Finals-MVP einen neuen Vertrag bei den Dubs unterschreibt. Golden State will Durant einen Max-Contract über fünf Jahre und 221 Millionen Dollar anbieten. Die Angebote der Clippers, Knicks und Nets liegen lediglich bei vier Jahren und 164 Millionen Dollar.

+++ Leonard will mit Magic sprechen +++

Im Poker um Kawhi Leonard könnte den Clippers wohl nun ein weiteres Team gefährlich werden. Wie Marc Stein von der New York Times berichtet, will sich der 28-Jährige mit Ex-Lakers-Präsident Magic Johnson treffen. Das bestätigte Magic selbst auch gegenüber ESPN: "Ein Freund hat mich angerufen und gesagt, dass Kawhi mich treffen möchte."

Der ehemalige NBA-Star soll den Treffen zugestimmt haben. Allerdings soll die NBA der Lakers-Legende mitgeteilt haben, dass er bei Gesprächen über die Free Agency nicht anwesend sein darf.

Trotzdem könnten "die Lakers für die Clippers eine echte Gefahr" sein, wie Stein auf Twitter schrieb. Und für NBA-Champion Toronto Raptors könnte es die einzige Saison gewesen sein, in der sich die Franchise auf starke Auftritte des Forwards verlassen konnte.

+++ Clippers basteln am Super-Team +++

Die Los Angeles Lakers haben mit der Verpflichtung von Anthony Davis bereits einen Mega-Trade unter Dach und Fach gebracht und auch der Stadtrivale ist ganz offensichtlich gewillt, mächtig aufzurüsten.

Dabei wird nun ein absolutes Super-Duo bei den Clippers gehandelt: Kawhi Leonard und Jimmy Butler. Wie Yahoo Sports bereits vor einigen Tagen berichtete, hat der Finals-MVP seine Option in Höhe von 21,3 Millionen Dollar bei den Toronto Raptors nicht gezogen und wird damit zum Free-Agent. Auch Butler hatte seine Option bei den 76ers verstreichen lassen.

Laut einem Bericht von The Athletic berichten verschiedene Quellen, dass Leonard sehr daran interessiert sei, zusammen mit Butler im Staples Center aufzulaufen.

Und auch Durants Teamkollege Klay Thompson soll auf der Wunschliste der Clippers stehen. Erst in dieser Woche hatte ESPN-Experte Adrian Wojnarowski berichtet, der Forward wäre Meetings mit anderen Teams gegenüber offen, sollten ihm die Warriors keinen Maximalvertrag anbieten.

+++ Irving bei Lakers hoch im Kurs +++

Nachdem die Lakers durch den geplanten Trade von Isaac Bonga, Moritz Wagner und Jemerrio Jones zu den Washington Wizards in der Lage sein sollen, einem weiteren Superstar einen Maximalvertrag anzubieten, soll Kyrie Irving laut NBA-Experte Marc Stein in Hollywood "so sehr ein Ziel sein", wie auch Kawhi Leonard.

Der Celtics-Star wird mit den Lakers in Verbindung gebracht, seitdem im Januar bekannt wurde, dass er Kontakt mit LeBron James aufgenommen habe, um sich bei diesem für sein Verhalten während der gemeinsamen Zeit bei den Cleveland Cavaliers zu entschuldigen. Jedoch wird der Guard auch in Brooklyn weiterhin heiß gehandelt wird, zudem sollen die Knicks Interesse bekunden. Irving hatte seine Spieleroption nach dem Zweitrunden-Aus der der Celtics nicht gezogen und wurde damit zum Free-Agent.

Die Celtics können ihm aber einen Fünf-Jahres-Vertrag anbieten, während andere Teams nur vier Jahre offerieren dürfen.

+++ Lakers schaffen Platz für dritten Superstar +++

Die Los Angeles Lakers schieben die beiden Deutschen Moritz Wagner und Isaac Bonga (Bild) sowie Jemerrio Jones ab. Das lässt ESPN-Insider Adrian Wojnarowski verlauten.

Demnach traden die Lakers das Trio zu den Washington Wizards, um mehr Raum für einen weiteren Max-Contract zu schaffen. Anthony Davis war zuletzt mit einem historischen Trade von den New Orleans Pelicans nach Los Angeles gekommen.

Doch das scheint den Lakers nicht genug zu sein. Wojnarowski schreibt weiter, dass Davis auf seinen Trade-Kicker in Höhe von vier Millionen Dollar verzichte. Daraus ergibt sich ein Cap Space von 32 Millionen Dollar für die am 1. Juli beginnende Free Agency für LeBron James' neues Superteam.

+++ Butler bald mit Harden und Paul in Houston? +++

Jimmy Butler wird offenbar als heißer Kandidat für den Platz des dritten Stars im neuen Superteam der Lakers gehandelt, falls es mit Kawhi Leonard nicht klappt. Der Flügelspieler zog seine Option nach dem frühen Playoff-Aus bei den 76ers nicht und wird damit zum Free-Agent.

Doch Adrian Wojnarowski von ESPN zufolge, sollen auch die Houston Rockets sehr interessiert an den Diensten von Butler sein. Damit es zu einem Sign-and-Trade-Dealkommen kann, müssen jedoch die Sixers mitspielen. Gleichzeitig müssten die Rockets Platz unter dem Salary Cap schaffen. Die Defensiv-Spezialisten Clint Capela (Bil) und P.J. Tucker sollen sie bereits bei diversen Teams per Trade anbieten.

Auch Scharfschütze Eric Gordon ist auf dem Trade-Block. Neben Platz unter dem Salary Cap erhoffen sich die Rockets zudem auch einen Erstrundenpick, den sie wiederum Philly anbieten könnten, um den Sixers den Butler-Trade schmackhaft zu machen. Jedoch könnte ein Trade Butlers für Unruhe bei den Rockets sorgen. Die beiden Superstars James Harden und Chris Paul sollen sich sowieso nicht immer ganz grün sein und auch der 76ers-Star gilt nicht gerade als besonders pflegeleicht.

+++ Thompson zu Gesprächen mit anderen Teams bereits +++

Laut Adrian Wojnarowski von ESPN könnte den Golden State Warriors in diesem Sommer der Super-Gau drohen.

Warriors-Ära zu Ende? So reagiert Curry

So könnten die Interessenten auch bei Klay Thompson eine realistische Chance haben, sollte dieser von den Warriors bis zum Start der Free-Agency keinen Maximaldeal angeboten bekommen. Bislang ging man noch davon aus, dass Thompson, der sich im entscheidenden Finalspiel gegen die Raptors einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, seinen auslaufenden Vertrag auf jeden Fall verlängern würde.

Nun soll er jedoch zumindest offen für Meetings mit anderen Teams sein. Als Interessen werden immer wieder die Lakers und Clippers genannt. Golden State hat sich allerdings bereits recht deutlich positioniert und angedeutet, dass sie ihrem Star wohl die maximale Summe anbieten werden.