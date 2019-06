Fan-Liebe kennt manchmal keine finanziellen Grenzen!

In den USA hat ein Fan-Duo ganz tief in die Tasche gegriffen, um bei Spiel vier der NBA-Finals zwischen Titelverteidiger Golden State Warriors und den Toronto Raptors hautnah dabei zu sein.

Das Duo zahlte insgesamt 101.015 US-Dollar (gut 90.000 Euro) für die beiden Eintrittskarten, um in der Oracle Arena im kalifornischen Oakland direkt am Spielfeldrand zu sitzen – ein neuer Rekord für Tickets, die über eine offizielle Team-Website verkauft wurden.

Ein Tweet von Darren Rovell (The Action Network) legt nahe, dass ein berühmtes Pärchen, R&B-Sängerin Beyoncé und Rapper Jay-Z, die Tickets gekauft haben könnte.

In den NBA-Finals steht es nach den ersten beiden Spielen in Toronto 1:1, die folgenden beiden Partien finden in Oakland statt.

In der Best-of-Seven-Serie werden vier Siege benötigt, um sich zum neuen Champion zu krönen.