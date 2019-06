Titelverteidiger Golden State Warriors muss auch im dritten Spiel der Finalserie der NBA auf Superstar Kevin Durant verzichten. Das teilte Warriors-Coach Steve Kerr am Dienstag mit.

Die Kalifornier empfangen die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit), in der Best-of-Seven-Serie steht es 1:1. Durant hatte sich am 8. Mai im fünften Viertelfinalspiel gegen die Houston Rockets eine Wadenverletzung zugezogen.

Der Einsatz von Klay Thompson ist laut Kerr weiter fraglich. Der Shooting Guard hatte sich im zweiten Spiel in Toronto eine leichte Blessur am Oberschenkel zugezogen.