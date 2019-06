Shaquille O'Neal war während seiner Karriere ein erfolgreicher Titelsammler und holte insgesamt vier Meisterschaften. Dabei hatte er auch so berühmte Teamkollegen wie Kobe Bryant.

Bei den Miami Heat triumphierte Shaq 2006 im Finale gegen die Dallas Mavericks an der Seite von Dwyane Wade. Dazu spielte der Center für die Orlando Magic, die Boston Celtics, die Phoenix Suns und die Cleveland Cavaliers.

Dabei gab "Shaq Attack" das Siegergen auch an viele ehemaligen Teamkollegen weiter. Seit 1984 stand in jedem Jahr ein Spieler im NBA-Finale, der mindestens einmal in seiner Karriere ein Teamkollege von O'Neal war.

Auch im Endspiel 2019 ist ein ehemaliger Wegbegleiter der Legende dabei.

SPORT1 zeigt die Erfolgsstory des Shaq-Phänomens und stellt für jedes Jahr einen Teamkollegen vor