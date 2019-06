Der Weg der Raptors zum NBA-Champion zum Durchklicken:

Es ist vollbracht!

Die Toronto Raptors haben sich zum ersten kanadischen Team auf dem NBA-Thron aufgeschwungen.

Damit ist das Team aus Toronto endlich am Ziel seiner Träume angekommen. Der Weg dorthin war aber voller Hindernisse und Rückschläge.

Am Ende hat sich die Transferstrategie von General Manager Masai Ujiri aber ausgezahlt. Vor allem ein besonders risikoreicher Deal erwies sich als der Schlüssel zum Erfolg.

SPORT1 zeigt den langen Weg der Toronto Raptors "From Zero to Hero".