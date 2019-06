Die verrückte Ball-Familie zum Durchklicken:

LaVar, Lonzo, LiAngelo und LaMelo - die Balls sind die verrückteste Basketball-Familie der Welt.

Das Talent der drei Söhne ist unbestritten, doch der Sport steht in der PR-Maschinerie von Vater LaVar nicht unbedingt an erster Stelle. Stattdessen fällt das Oberhaupt des Ball-Clans immer wieder durch großspurige Ansagen auf. Nach dem Trade von Anthony Davis zu den Los Angeles Lakers und dem nötig gewordenen Abgang von Sohn Lonzo in Richtung Pelicans schießt er scharf gegen die Franchise.

"Ich garantiere: Das wird der schlechteste Move sein, den die Lakers jemals gemacht haben und sie werden nie wieder eine Meisterschaft gewinnen", so LaVar bei ESPN.

Die Großmaul-Attacken von LaVar Ball haben System. SPORT1 erklärt, was hinter der umstrittenen Ball-Familie wirklich steckt.