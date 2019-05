Basketball-Profi Tyreke Evans von den Indiana Pacers ist nach einem positiven Drogentest für zwei Jahre von der NBA ausgeschlossen worden.

Dies gaben die NBA und die Pacers am Freitag bekannt.

Wie ESPN berichtet, soll es sich um eine Substanz aus der härtesten Kategorie handeln. Darunter fallen zum Beispiel Kokain, Heroin oder LSD.

Der 29 Jahre alte Evans, der mit den Pacers in der ersten Playoff-Runde an den Boston Celtics gescheitert war, kann gemäß der Regeln der NBA erst nach Ablauf der zwei Jahre seine Rückkehr in den Spielbetrieb beantragen.