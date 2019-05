James Harden und Giannis Antetokounmpo führen das All-NBA-First-Team 2019 an.

Die beiden MVP-Kandidaten wurden jeweils einstimmig von der Jury mit 100 Stimmen ins Team gewählt. Während der "Greek Freak" erstmals im First Team steht, ist es für "The Beard" bereits die fünfte Auszeichnung, davon nun dreimal in Serie.

Komplettiert wird die aus zwei Forwards, einem Center und zwei Guards bestehende Mannschaft durch das Warriors-Duo Steph Curry (91 Stimmen) und Paul George (71) sowie Nikola Jokic (59) von den Denver Nuggets.

Rekordhalter James nur im Third-Team

Das All-NBA-Second-Team besteht aus Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Kevin Durant (Golden State Warriors), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) und Kyrie Irving (Boston Celtics). Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Blake Griffin (Detroit Pistons), LeBron James (Los Angeles Lakers), Rudy Gobert (Utah Jazz) und Kemba Walker (Charlotte Hornets) bilden das dritte Team.

Die Auszeichnung der besten NBA-Spieler wird seit der Saison 1946/1947 von einem globalen Gremium aus Sportjournalisten jährlich vergeben. Die Jurymitglieder stimmen jeweils für das First-, Second- und Third-Team und vergeben hierbei pro Position fünf, drei und einen Punkt. Erhält ein Spieler an mehreren Positionen Punkte, kommt er in das Team, in welchem er mehr Zähler erhalten hat.

Mit zwölf Wahlen ins First-Team ist LeBron James Rekordhalter. Ihm folgen Karl Malone und Kobe Bryant mit jeweils elf Auszeichnungen. Bester Deutscher ist Dirk Nowitzki mit vier Berufungen.

