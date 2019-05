Das Head-to-Head der NBA-Finals zum Durchklicken:

Die NBA-Finals stehen vor der Tür!

In diesem Jahr trifft Dauergast Golden State Warriors (seit 2015 immer in den Finals) auf Final-Debütant Toronto Raptors. Kann das Team aus Kanada mit Superstar Kawhi Leonard den dritten Warriors-Titel in Folge verhindern?

Und wie wirkt sich das anfängliche Fehlen von Kevin Durant und DeMarcus Cousins auf die Serie aus?

Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

SPORT1 vergleicht beide Teams im Head-to-Head.