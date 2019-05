Die Karriere von Shaquille O'Neal zum Durchklicken:

Shaquille O'Neal zählt zu den größten NBA-Legenden überhaupt. Jahrelang dominierte der Center die Bretter der besten Liga der Welt und konnte sich einige Auszeichnungen sichern.

Doch auch Shaq fing einmal als Neuling in der Liga an und wurde am 6. Mai 1993 zum "Rookie des Jahres" in der NBA gewählt.

Anzeige

Jetzt aktuelle NBA-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

SPORT1 zeigt seine bewegte Karriere in Bildern.