War dieser Sieg bereits die Vorentscheidung?

Für die Golden State Warriors gab es mal wieder Grund zur Freude. Das Team um Superstar Steph Curry siegte in Spiel vier gegen die Los Angeles Clippers mit 113:105 und liegt in der Playoff-Serie bereits mit 3:1 in Führung. Zum Erreichen der nächsten Runde fehlt dem Meister in der Best-of-seven-Serie nur noch ein Sieg.

Beim Auswärtsspiel gegen die Clippers sorgte Shooting Guard Klay Thompson dafür, dass sich die Warriors über einen hervorragenden Start in die Partie freuen durften. Seine ersten sieben Würfe versenkte Thompson allesamt im Korb, darunter auch zwei Dreier. Auf seine Aktionen fanden die Clippers während des gesamten Spiels kaum eine Antwort.

Durant Topscorer der Warriors

Der 29-Jährige war aber nicht der einzige, der mit einer starken Leistung von sich reden machte. Auch Kevin Durant zeigte zur Genüge sein Können und durfte sich mit 33 Punkten über den Titel Topscorer freuen. Klay Thompson brachte es auf 32 Zähler.

Megastar Steph Curry erwischte nicht seinen allerbesten Tag und traf nur drei seiner 14 Versuche aus dem Feld. Bei seinen Dreiern gingen sogar acht von neun daneben. Bei den Clippers war Shai Gilgeous-Alexander mit 25 Punkten bester Schütze. (Spielplan der NBA-Playoffs)

Nach ihrem guten Start gelang es den Warriors aber nicht, die Clippers wirklich abzuschütteln. Das Team von Doc Rivers verzeichnete in den Vierteln zwei und drei zwar jeweils mehr Punkte als der Meister, lief aber stets dem Rückstand der ersten zwölf Minuten hinterher.

Raptors feiern dritten Sieg

Einen Erfolg durften auch die Toronto Raptors feiern. Gegen die Orlando Magic gelang ein 107:85-Sieg. In der Playoff-Serie liegen die Raptors damit, genau wie die Warriors, mit 3:1 in Führung. Auch ihnen fehlt nur noch ein Sieg zum Weiterkommen.

Vor allem Superstar Kawhi Leonard zeigte eine starke Performance und trug mit 34 Zählern entscheidend zum Sieg seiner Franchise bei. Bei den Magic war Aaron Gordon mit 25 Punkten bester Werfer.

Bei den Fans der Magic hoffte man im heimischen Amway Center auf den ersten Playoff-Heimsieg seit 2011 wurde aber wieder enttäuscht. Die Raptors kamen zwar eher langsam in die Partie, zur Pause hatten sie ihren Vorsprung aber bereits auf 16 Punkte ausgebaut.

Magic mit miesem dritten Viertel

Nach dem Seitenwechsel verzeichneten die Magic zwar ein gutes dritten Viertel, in dem sie vier Punkte mehr erzielten als der Gegner aus Kanada, der darauf folgende Abschnitt war dann aber wieder zum Vergessen.

In den letzten zwölf Minuten brachte Orlando nur magere 15 Punkte auf das Scoreboard. Zu wenig, um den Raptors noch einmal gefährlich zu werden. Diese bauten ihren Vorsprung dagegen immer weiter aus.