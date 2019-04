Wieder keine endgültige Entscheidung in der Playoff-Serie zwischen den San Antonio Spurs und den Denver Nuggets.

In Spiel sechs gelang den Spurs in der Nacht auf Freitag ein 120:103-Sieg und damit der 3:3-Ausgleich in der Erstrunden-Serie. Maßgeblich am Erfolg der Spurs beteiligt waren LaMarcus Aldridge und DeMar DeRozan. (Spielplan der NBA-Playoffs)

Anzeige

Aldridge steuerte zum Sieg seiner Franchise 26 Punkte und zehn Rebounds und damit ein Double-Double bei - DeRozan brachte insgesamt 25 Punkte auf das Scoreboard. Gemeinsam kämpften beide als Duo gegen den überragend spielenden Nikola Jokic.

Jetzt aktuelle NBA-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Der Center der Nuggets legte 43 Punkte und zwölf Rebounds auf und war mit Abstand Topscorer der Partie. Doch nicht nur das. Die von ihm erzielten 43 Punkte stellten zudem sowohl einen persönlichen Karrierebestwert sowie einen Klubrekord in den Playoffs auf.

Spurs mit aggressiver Spielweise

Die Spurs zeigten gleich von Beginn an, wer Herr im heimischen AT&T Center ist. Im ersten Viertel brachte die Truppe von Head Coach Gregg Popovich zehn Punkte mehr zustande und ging anschließend mit einer Vier-Punkte-Führung in die Pause.

DAZN gratis testen und die NBA-Playoffs live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Nach dem Seitenwechsel zeigte San Antonio eine konstante Leistung und baute den Vorsprung immer weiter aus.

"Wir wollten aggressiver sein, unseren Rhythmus behalten und sowohl in der Offensive als auch in der Defensive härter spielen", fasste DeMar DeRozan den Plan der Spurs zusammen: "Und es ist uns gelungen."

Die NBA-Playoffs LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

Das siebte und alles entscheidende Spiel steigt in der Nacht zu Sonntag. In der nächsten Runde trifft der Gewinner auf die Portland Trail Blazers.