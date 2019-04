Die Serie von Kawhi Leonard ist gerissen.

Der Superstar der Toronto Raptors verlor in seinem 15. Spiel gegen die Philadelphia 76ers erstmals. Das Team aus Kanada unterlag in Spiel zwei der Best-of-Seven-Serie im Conference-Semifinale mit 89:94 und kassierte damit die erste Playoff-Pleite nach fünf Siegen in Serie.(SERVICE: Spielplan der NBA-Playoffs)

Nach seiner 45-Punkte-Gala in Spiel eins, kam Leonard diesmal auf 35 Zähler und war damit sogar Topscorer der Partie. Auf Seiten der Sixers war Jimmy Butler mit 30 Zählern der beste Punktesammler. Joel Embiid, der mit Grippesymptomen in die Partie ging, kam auf zwölf Zähler.

Raptors machen Rückstand fast wieder wett

Die Raptors erwischten einen schwachen Start in die Partie, sie trafen lediglich zwei ihrer ersten acht Würfe und die ersten sieben Dreierwürfe gingen allesamt daneben. Währenddessen traf Philly von Beginn an relativ hochprozentig.

Trotzdem kämpften sich Leonard und Co. von einem zwischenzeitlichen 19-Punkte-Rückstand wieder bis auf einen Zähler heran. Doch im vierten Viertel fielen zu Beginn erneut die Würfe der Raptors nicht. Aber wieder konnten sie sich bis auf drei Zähler herankämpfen. Pascal Siakam schaffte es sogar in der Schlussminute auf einen Zähler zu verkürzen.

Embiid sorgt für Entscheidung

24 Sekunden vor Ende war es dann aber Embiid, der mit einem Zug zum Korb den alten Abstand wieder herstellte. Auf der Gegenseite verpasste Danny Green einen Dreier zum Ausgleich, bevor Tobias Harris von der Freiwurflinie den Sieg der ambitionierten Sixers sicherte.

Spiel drei der Serie steigt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Philadelphia.

Derweil haben die Denver Nuggets den Auftakt der Playoff-Serie gegen die Portland Trail Blazers gewonnen.

Jokic führt Nuggets zum Sieg

Angeführt von einem bärenstarken Nikola Jokic (37 Punkte, 9 Rebounds) siegte das Team aus Colorado mit 123:113. Auf Seiten der Blazers war wieder einmal Damian Lillard mit 39 Punkten der beste Werfer.

Nur 48 Stunden nach dem Sieg in Spiel 7 gegen die San Antonio Spurs zeigten die Nuggets eine starke Vorstellung im heimischen Pepsi Center und konnten ihre Führung auch im Schlussviertel souverän über die Zeit bringen.

Neben Jokic konnte auch Jamal Murray mit 23 Punkten und acht Assists glänzen. Auf Seiten der Blazers zeigte Center Enes Kanter mit 26 Punkten erneut eine starke Vorstellung.