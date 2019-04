Die Boston Celtics sind mit einem überzeugenden Sieg bei den Milwaukee Bucks ins Halbfinale der Eastern Conference gestartet.

Angeführt von Kyrie Irving (26 Punkte), Al Horford (20) und Jaylen Brown (19) gewann der Rekordmeister beim besten Team der regulären Saison souverän mit 112:90.

Horford sammelte zudem elf Rebounds, Irving elf Assists.

So fiel auch die blasse Vorstellung von Jayson Tatum (4), der nur zwei von sieben Würfen traf, nicht weiter ins Gewicht.

Daniel Theis stand sechs Minuten auf dem Parkett und brachte seine beiden Würfe für insgesamt vier Punkte im Korb unter.

Antetokounmpo mit viel Luft nach oben

Milwaukees Superstar Giannis Antetokounmpo erwischte dagegen einen rabenschwarzen Tag. Der MVP-Kandidat traf nur sieben seiner 21 Würfe aus dem Feld und lediglich fünf von zehn Freiwürfen.

Am Ende hatte der Greek Freak 22 Zähler, acht Rebounds und zwei Assists auf dem Konto.

Celtics drehen in der zweiten Hälfte auf

Center Brook Lopez brachte die Bucks Anfang des dritten Viertels per Dreier 56:54 in Führung.

Doch dann schaltete Boston einen Gang nach oben. Die Mannschaft von Coach Brad Stevens ließ den Ball nun wieder besser laufen und traf im Gegensatz zu den Hausherren ihre Würfe.

Insgesamt traf Boston aus dem Feld starke 54 Prozent. Demgegenüber standen miserable 34,8 Prozent bei den Bucks.

Boston meldet Ansprüche an

Mit dem Sieg gingen die im Osten an vier gesetzten Celtics in der Best-of-Seven-Serie mit 1:0 in Führung und eroberten den Heimvorteil. (SERVICE: NBA-Playoffs)

Bereits in der ersten Playoff-Runde hatten die vor der Saison hoch gehandelten Celtics beim souveränen 4:0 gegen die Indiana Pacers angefangen ihren durchwachsenen Eindruck aus der regulären Saison auszubügeln.

Gegen Milwaukee winkt der gerade in den Playoffs deutlich erfahreneren Truppe aus Beantown nun der dritte Einzug in die Conference Finals in Folge.

Dort war in den vergangenen beiden Jahren gegen LeBron James' Cleveland Cavaliers Endstation. Sowohl der zu den Lakers abgewanderte James als auch die Cavs verpassten diese Saison die Playoffs komplett.