Der deutsche Nationalspieler Daniel Theis hat mit Rekordmeister Boston Celtics im Eiltempo die zweite Runde der NBA-Playoffs erreicht.

Der 17-malige Champion, der zuletzt 2008 triumphiert hatte, gewann bei den Indiana Pacers mit 110:106 und machte damit mit dem vierten Sieg im vierten Duell in der Best-of-seven-Serie den Sweep perfekt. Bester Werfer der Celtics war Gordon Hayward mit 20 Punkten. Sein Kollege Al Horford steuerte mit 14 Zählern und zwölf Rebounds ein Double-Double hinzu.

Bei Indiana kam Bojan Bogdanovic auf 22 Zähler. Der 27-jährige Theis bekam am Sonntagabend in Indianapolis lediglich sechs Minuten Einsatzzeit und holte dabei einen Rebound.

Pacers starten Aufholjagd

Bis zum Schlussviertel entwickelte sich eine spannende Partie, in der es kein Team schaffte, sich entscheidend abzusetzen. Erst rund fünf Minuten vor dem Ende drehte Boston auf und baute kontinuierlich einen Vorsprung auf. 2:26 Minuten vor dem Buzzer betrug die Führung der Gäste sogar elf Zähler. Die Pacers starteten noch einmal zur Aufholjagd, letztendlich lief ihnen allerdings die Zeit davon.

Der nächste Gegner der Celtics wird im Duell zwischen den Milwaukee Bucks und den Detroit Pistons ermittelt. Die Bucks, bestes Team der Hauptrunde, liegen in der Serie mit 3:0 vorn. Spiel vier findet am Montag in Detroit statt.