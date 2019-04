Die besten Playoff-Scorer der NBA zum Durcklicken:

In der Regular Season wird der Grundstein für den Titel gelegt - aber in der Postseason sind vor allem die Superstars gefragt. Jene Spieler, die ihre Teams führen und die wichtigen Würfe in den entscheidenden Momenten treffen.

Legenden wie Hakeem Olajuwon, Magic Johnson oder Michael Jordan waren solche Spieler, die in den wichtigen Spielen nochmal diese Extra-Power aufs Feld gebracht haben.

Anzeige

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Aber auch die aktuelle Generation hat solche Spieler, die in den Playoffs richtig heiß laufen.

Einer dieser Stars ist Kevin Durant. Der Forward der Golden State Warriors war schon in der 1. Runde gegen die LA Clippers im Rausch und kassierte bereits im 1. Spiel der 2. Runde gegen die Houston Rockets Legende Larry Bird in der ewigen Bestenliste.

Jetzt aktuelle NBA-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Damit nähert er sich unaufhaltsam der Top-10 der besten Playoffs-Scorer der NBA-Geschichte.

SPORT1 zeigt die besten Playoff-Scorer aller Zeiten zum Durchklicken.