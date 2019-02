Diverse Male hat er es probiert, nun ist es ihm endlich gelungen. Russell Westbrook hat Michael Jordan überholt! Der Superstar der Oklahoma City Thunder markierte beim 117:95-Sieg gegen die Memphis Grizzlies das achte Triple-Double in Folge und hat damit endgültig die NBA-Legende, der dies sieben Mal am Stück gelang, überholt.

Westbrook selbst stand bereits mehrmals bei sieben Triple-Doubles in Folge, verfehlte das achte aber regelmäßig. Nun ist ihm dies mit 15 Punkten, 13 Rebounds und 15 Assists geglückt. Im Spiel gegen die Houston Rockets am Sonntag kann der Point Guard Wilt Chamberlain einholen. Dieser hält mit neun Triple-Doubles in Folge den NBA-Rekord.

Westbrook will Johnson einholen

In seiner Karriere verzeichnete Westbrook damit bereits zum 125. Mal ein Triple-Double. Nur zwei NBA-Profis hatten mehr. Magic Johnson (138) und Oscar Robertson (181). Um Johnson einzuholen fehlt Westbrook nicht mehr allzu viel. Für den Robertson-Rekord braucht der 30-Jährige noch diverse Partien.

Beim souveränen Sieg gegen die Grizzlies war nicht Westbrook sondern Paul George bester Werfer der Thunder. Er brachte 27 Zähler auf das Scoreboard. Dennis Schröder kam in 31 Minuten Spielzeit auf 16 Punkte. Bei den Grizzlies, bei denen Marc Gasol kurz vorher zu den Toronto Raptors getradet wurde, war Jaren Jackson Jr. mit 27 Zählern Topscorer.

In der Western Conference liegt OKC mit 35 Siegen und 19 Niederlagen auf Rang drei, die Grizzlies rangieren mit einer Bilanz von 22:34 auf dem vorletzten Platz. (Tabellen der NBA)