Rookie Luka Doncic von den Dallas Mavericks hat über die Unterschiede zwischen der NBA und Europa gesprochen.

"In der NBA ist es natürlich leichter, zu punkten, im Vergleich zu Europa. In Europa ist das Feld kleiner und es gibt die Drei-Sekunden-Regel (Kein Spieler darf länger als drei Sekunden in der Zone stehen, Anm. d. Red.). Ich denke, hier ist es leichter zu scoren", sagte der Slowene dem spanischen Netzwerk Movistar.

Kein All-Star-Game: Doncic "sehr enttäuscht"

Doncic spielte bis zur vergangenen Saison für Real Madrid und gewann dort die EuroLeague.

Außerdem sprach Doncic über seine überraschende Nichtnominierung für das All-Star-Game. "Ich wollte mitmachen und war sehr enttäuscht, als ich erfuhr, dass ich nicht dabei bin. Was zählt, sind die Menschen, die für mich gestimmt haben. Das hat mich beeindruckt und das bedeutet mir am meisten. Vielleicht bin ich nächstes Jahr dabei."

Trotz seiner Nicht-Nominierung für das All-Star-Game gab es bereits viel Lob für den jungen Slowenen. Unter anderem nannte Superstar LeBron James Doncic' Namen im Bezug auf Spieler, mit denen er zusammen spielen möchte. "Ich erinnere mich an das Interview. Es war besonders für mich. Zuerst gegen ihn zu spielen, war schon besonders. Und danach sagt LeBron diese Sätze. Das war noch großartiger", erklärte der Dallas-Profi.

Doncic will NBA-Meisterschaft gewinnen

In der kommenden Saison wird der 19-Jährige dann wohl mit Kristaps Porzingis zusammen, den die Mavs per Trade nach Texas holten. "Wir kennen uns bereits, haben oft gegeneinander gespielt und nun spielen wir endlich zusammen. Wir können Großes schaffen", sagte Doncic über seinen neuen Teamkollegen.

Denn sein großes Ziel sei es, einen Meister-Ring in der NBA zu gewinnen.

In der aktuellen Saison legt Doncic im Schnitt 20,6 Punkte, sieben Rebounds und 5,5 Assists für Dallas auf und gilt als heißester Kandidat für den Award "Rookie der Saison".