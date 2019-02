Lakers-Star LeBron James hat sich über das abgelaufene Tradefenster der NBA geäußert und sich dabei zu einer großspurigen Aussage hinreißen lassen.

Vor allem die Top-Teams des Osten haben sich hochkarätig verstärkt. So holten sich die Philadelphia 76ers Tobias Harris von den Los Angeles Clippers, die Toronto Raptors verstärkten sich mit Marc Gasol und die Milwaukee Bucks holten Dreier-Schütze Nikola Mirotic.

"Die Top-Teams im Osten versuchen alles in Richtung Titel. Toronto legt alles rein, Milwaukee versucht alles. Philly. Auch Boston glaubt daran, es zu schaffen. Sie wissen, dass sie nicht mehr nach Cleveland müssen", sagte James der US-Website The Athletic.

James macht großspurige Ansage

Er wurde noch deutlicher: "Jeder im Osten denkt, er kann es in die Finals schaffen, weil sie mich nicht mehr schlagen müssen."

James kehrte der Eastern Conference vor der laufenden Saison den Rücken und ging zu den Los Angeles Lakers in die Western Conference. Die Kalifornier bemühten sich um Anthony Davis von den New Orleans Pelicans, konnten aber letztlich kein zufriedenstellendes Angebot abgeben.

Aktuell kämpfen James und Co. um den Einzug in die Playoffs. Die Lakers rangieren in der Western Conference mit einer Bilanz von 28:27 nur auf Platz zehn.