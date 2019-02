Dirk Nowitzki musste mit den Dallas Mavericks die dritte Niederlage in Folge in der NBA einstecken. Gegen die starken Denver Nuggets unterlagen die Mavs nach einer schwachen zweiten Hälfte mit 104:114.

Die Playoffs geraten somit langsam außer Reichweite, wenngleich davon auszugehen ist, dass dies seit dem Porzingis-Trade sowieso nicht mehr das große Ziel der Mavericks in dieser Saison war.

Denn im Austausch für den lettischen Superstars hatte Dallas den New York Knicks mehrere gute Spieler abtreten müssen. Dies sollte sich langfristig auszahlen, doch für diese Saison haben die Mavs ihre Chancen auf die Playoffs dadurch erheblich reduziert, zumal Porzingis verletzungsbedingt wohl erst in der nächsten Saison auflaufen kann.

Daher wollte man für dieses Spiel gegen die Nuggets vermutlich auch kein Risiko gehen und ließ Super-Rookie Luka Doncic wegen Knöchelproblemen pausieren.

Mavs brechen nach der Pause ein

Dank einer guten Defensivarbeit hielt Dallas das Spiel anfangs völlig offen. Zur Pause lagen die Nuggets nur mit einem Punkt vorne. Doch im dritten Viertel brachen die Mavs schließlich ein und Denver zog unaufhaltsam davon.

Am Ende gab auch die deutlich bessere Reboundarbeit den Ausschlag: Die Nuggets holten sich 63 Rebounds, Dallas nur 42. Besonders am gegnerischen Brett waren die Mavs zu harmlos: So schnappten sie sich nur sieben Offensivrebounds, während die Nuggets gleich 21 abgreifen konnten.

"Die Rebounds waren das größte Problem den ganzen Abend lang. Sie haben drei phänomenale Rebounder mit Jokic, Millsap und Plumlee – und sie haben uns hier vernichtet", sagte Mavs-Coach Rick Carlisle.

Nowitzki mit schwacher Wurfquote

Dirk Nowitzki erwischte keinen guten Tag und kam in 18 Minuten auf drei Punkte, fünf Rebounds und zwei Assists. Dabei traf er nur einen seiner sieben Versuche aus dem Feld und seine Plus-Minus-Bilanz stand am Ende bei schwachen -14.

Überragender Akteur auf dem Court war einmal mehr Nikola Jokic. Der Superstar der Nuggets verpasste mit 19 Punkten, 13 Rebounds und acht Assists nur knapp ein Triple-Double.

Topscorer der Partie war allerdings etwas überraschend Dallas-Akteur Jalen Brunson mit 22 Punkten.

Die Nuggets liegen weiterhin hinter den Golden State Warriors auf Rang zwei in der Western Conference, während die Mavs auf Rang zwölf bereits sechs Siege Rückstand auf die Playoff-Plätze haben.