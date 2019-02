Am Donnerstag ist in der NBA die Trade-Deadline (15 Uhr Eastern Time/21 Uhr MEZ). Kurz zuvor überschlagen sich die Gerüchte und Meldungen. SPORT1 begleitet das Geschehen bis zur Frist im TICKER.

+++ Ellington und Johnson offenbar zu Suns +++

Die Phoenix Suns sichern sich wohl die Dienste von Wayne Ellington. Der Guard verlässt laut The Athletic die Miami Heat mit sofortiger Wirkung. In den Deal soll laut ESPN auch ein Trade von Heat-Guard Tyler Johnson eingeschlossen sein. Im Gegenzug soll Ryan Anderson aus Phoenix nach Miami getradet werden.

+++ Gasol rechnet mit Hornets-Trade +++

Marc Gasol könnte noch vor der Trade-Deadline ein neues Team finden. Der Superstar der Memphis Grizzlies geht laut Medienberichten davon aus, dass er am Ende bei den Charlotte Hornets landen wird. Die Entscheidung würde am Ende aber nicht beim Spieler selbst liegen.

+++ Lakers machen ersten Trade +++

Die Los Angeles Lakers haben sich die Dienste von Reggie Bullock gesichert. Wie die Detroit Pistons am Mittwochabend bestätigen, geht der Guard zum Team um Superstar LeBron James. Im Gegenzug erhalten die Pistons Sviatoslav Mykhailiuk und einen Zweitrunden-Draftpick .

+++ Pelicans wollen Davis nicht einsetzen +++

Anthony Davis soll bis zum Ende der Trade-Deadline nicht mehr in der NBA eingesetzt werden. Der Big Man wird für das Spiel der New Orleans Pelicans gegen die Chicago Bulls in der Nacht zu Donnerstag zwar als "fraglich" eingestuft, soll aber nicht spielen.

"Er ist verfügbar, aber wir werden ihn nicht spielen lassen, bis die Trade-Deadline vorbei ist", sagte Coach Alvin Gentry. "Ich denke, das kann jeder verstehen."

+++ Offiziell: Harris wird Sixer +++

Die Sixers haben Tobias Harris als Neuzugang bestätigt. Außerdem kommen Boban Marjanovic und Mike Scott von den Los Angeles Clippers nach Philadelphia. Im Gegenzug verlassen Wilson Chandler, Mike Muscala und Landry Shamet die Sixers Richtung Los Angeles.

+++ Pistons traden Johnson für Maker +++

Die Detroit Pistons schlagen einen Tag vor der Trade-Deadline nochmal zu und traden Stanley Johnson zu den Milwaukee Buchs. Im Gegenzug kommt Thon Maker zu den Pistons, lediglich die offizielle Bestätigung fehlt.

+++ Sixers schnappen sich Clippers-Star +++

Die Philadelphia 76ers machen ernst in Sachen Titelambitionen. Wie ESPN berichtet, schnappen sie sich Clippers-Star Tobias Harris. Sie verfügen nun mit Ben Simmons, Jimmy Butler, Tobias Harris und Joel Embiid gleich über vier potenzielle All-Stars.

+++ Platzt der Davis-Trade zu den Lakers? +++

Anthony Davis von den New Orleans Pelicans will mit allen Mitteln weg. Die Los Angeles Lakers haben in den vergangenen Tagen immer wieder versucht, ihn loszueisen. Allerdings fordern die Pelicans neben Spielern auch zahlreiche Draft-Picks. Nach Informationen der LA Times sollen nun die Lakers aus den Gesprächen ausgestiegen sein.