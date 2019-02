Wenn es schon nicht mit demselben Team klappt, dann wenigstens beim All-Star Game.

Tagelang gab es Gerüchte über einen Wechsel von Anthony Davis zu den Los Angeles Lakers. Nach dem Ende der Transferperiode trägt der Superstar aber immer noch das Trikot der New Orleans Pelicans. Beim All-Star Game am 17. Februar in Charlotte/North Carolina werden er und LeBron James aber doch im gleichen Team spielen.

Anzeige

ANZEIGE: DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben

Die beiden Team-Kapitäne, LeBron und Giannis Antetokounmpo, haben sich ihre jeweiligen Teams zusammengestellt und der Lakers-Superstar hat sich Davis in sein Team geholt. Mit seinem ersten Pick wählte LeBron jedoch Kevin Durant von den Golden State Warriors. Auch der Greek Freak entschied sich zuerst

für einen Spieler vom Meister. Steph Curry spielt im Team von Antetokounmpo.

Nowitzki beim Greek Freak

Neben Durant befinden sich auch Kyrie Irving, Kawhi Leonard und James Harden bei LeBron in der Starting Five. Antetokounmpo entschied sich neben Curry für Joel Embiid, Paul George und Kemba Walker.

ANZEIGE: Jetzt die neuesten NBA-Trikots kaufen - hier geht es zum Shop

James und der Greek Freak wählten ihre Spieler aus einem Pool an Startern und Bankspielern innerhalb von zwei Runden aus. In der ersten Runde wählten beide ihre jeweiligen vier Starter. In Runde zwei pickten sie die Reservespieler zusammen. Davis wurde als erster Spieler der zweiten Runde ausgewählt.

Mavericks-Legende Dirk Nowitzki läuft im Team Giannis auf, der ebenfalls nominierte Dwyane Wade unterstützt LeBron.

Die Teams in der Übersicht:

Team LeBron:

Kevin Durant

Kyrie Irving

Kawhi Leonard

James Harden

Anthony Davis

Klay Thompson

Damian Lillard

Ben Simmons

LaMarcus Aldridge

Karl-Anthony Towns

Bradley Beal

Dwyane Wade

Team Giannis:

Steph Curry

Joel Embiid

Paul George

Kemba Walker

Khris Middleton

Nikola Jokic

Russell Westbrook

Blake Griffin

D'Angelo Russell

Nikola Vucevic

Kyle Lowry

Dirk Nowitzki