Am 17. Februar steigt das alljährliche All-Star Game der NBA. Nun hat die beste Basketball-Liga der Welt die fünf Starter beider Teams bekannt gegeben.

Als Teamkapitäne fungieren LeBron James für die Western Conference, "Greek Freak" Giannis Antetokounmpo wählt im Osten sein Team aus. (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM)

Anzeige

An der Seite von "King James" stehen OKC-Forward Paul George, die Warriors-Stars Kevin Durant und Steph Curry sowie Rockets-Guard James Harden in der Starting Five. Bucks-Star Antetokounmpo wird von Raptors-Forward Kawhi Leonard, Joel Embiid von den Sixers, Hornets-Guard Kemba Walker und Celtics-Star Kyrie Irving unterstützt.

ANZEIGE: Jetzt die neuesten NBA-Fanartikel kaufen - hier geht es zum Shop

Doncic nicht in Starting Five

Einige der hochdekorierten Spieler schafften es dagegen nicht in die Top fünf. Im Westen fiel die Entscheidung zwischen Paul George und Anthony Davis erst in letzter Sekunde. Der Pelicans-Star zog dabei den Kürzeren. Auch Nuggets-Center Nikola Jokic und OKC-Superstar Russell Westbrook schafften es nicht.

Die größte Überraschung war wohl die Nicht-Nominierung von Luka Doncic. Der Rookie der Mavs lag im Fanvoting stets auf Rang zwei hinter LeBron James und hatte mehrere 100.000 Stimmen Vorsprung. Am Ende reichte es aber auch für ihn nicht.

James und Antetokounmpo agieren beim All-Star-Game als Kapitäne, weil sie die meisten Stimmen bekommen haben. 50 Prozent entscheidet bei der Gewichtung das Fanvoting, zu je 25 Prozent entscheiden Spieler und Medien.

Beide Kapitäne dürfen vor dem Spiel aus dem Topf der verbleibenden Spieler jeweils acht Akteure auswählen. James darf dabei anfangen, weil er die allermeisten Stimmen auf sich vereinen konnte.

ANZEIGE: DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben

Für den Star der Los Angeles Lakers ist es das 15. All-Star-Game als Starter. Er ist damit mit Legende Kobe Bryant gleichgezogen.