Die NBA öffnet die Pforten für die 15. Woche der stärksten Basketball-Liga der Welt. In den kommenden Tagen ist wieder Action pur geboten - und SPORT1 ist hautnah dabei.

Die Woche startet in den USA mit einem Feiertag. Am Martin Luther King Day stehen traditionell schon am frühen Nachmittag Ortszeit die ersten Spiele auf dem Programm.

So beginnt das Gastspiel von Dennis Schröder mit den Oklahoma City Thunder bei den New York Knicks um 18.30 Uhr deutscher Zeit. Für Oklahoma haben sich die vergangenen Wochen als sehr schwierig erwiesen. Es hagelte diverse Niederlagen - unter anderem gegen Schröders Ex-Klub, die Atlanta Hawks, und die Los Angeles Lakers.

Am Sonntag konnte die Negativserie zumindest erst einmal gestoppt werden: Die Thunder siegten bei den Philadelphia 76ers mit 117:115 und behaupten weiterhin Platz drei in der Western Conference.

Später am Abend (20 Uhr MEZ) tritt Dirk Nowitzki mit den Dallas Mavericks bei den Milwaukee Bucks an. Die Bucks führen die Eastern Conference an und sind eine echte Hürde für die Mavericks, die zuletzt den Indiana Pacers mit 99:111 unterlagen. Dallas hofft auf eine Leistungssteigerung von Luka Doncic, der gegen die Pacers unter seinen Möglichkeiten spielte.

Ob und wie viele Minuten Nowitzki zum Einsatz kommt, ist noch unklar. Gegen Indiana stand er zehn Minuten auf dem Feld, ohne einen Korb zu erzielen.

In der Nacht auf Dienstag empfangen die Boston Celtics mit Daniel Theis den dreimaligen Meister Miami Heat und die 76ers die Houston Rockets. Das Top-Spiel findet in Los Angeles zwischen den Lakers und den Golden State Warriors statt.

Dabei muss der Gastgeber auf seinen Superstar LeBron James verzichten. Der 34-Jährige kehrt bald ins Mannschaftstraining zurück, ist jedoch noch nicht einsatzfähig. Die Warriors indes können wieder auf DeMarcus Cousins setzen.

Mit Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber (beide Dallas Mavericks), Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder), Daniel Theis (Boston Celtics), Moritz Wagner und Isaac Bonga (beide Los Angeles Lakers) sowie Isaiah Hartenstein (Houston Rockets) stehen derzeit sieben deutsche Profis in der NBA unter Vertrag.

Die Topspiele und Partien der Deutschen der 15. Woche in der NBA:

Montag, 21. Januar:

New York Knicks - Oklahoma City Thunder (18.30 Uhr)

Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks (20.00 Uhr) LIVE auf DAZN

Dienstag, 22. Januar:

Boston Celtics - Miami Heat (0.00 Uhr)

Philadelphia 76ers - Houston Rockets (2.00 Uhr) LIVE auf DAZN

Los Angeles Lakers - Golden State Warriors (04.30 Uhr) LIVE auf SPORT1+ und auf DAZN

Mittwoch, 23. Januar:

Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers (02.00 Uhr)

Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers (02.30 Uhr)

Donnerstag, 24. Januar:

Boston Celtics - Cleveland Cavaliers (01.30 Uhr)

New York Knicks - Houston Rockets (01.30 Uhr)

Freitag, 25. Januar:

Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans (02.00 Uhr)

Washington Wizards - Golden State Warriors (02.00 Uhr)

Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves (04.30 Uhr)

Samstag, 26. Januar:

Houston Rockets - Toronto Raptors (02.00 Uhr)

Dallas Mavericks - Detroit Pistons (02.30 Uhr)

Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets (02.30 Uhr)

Sonntag, 27. Januar:

Boston Celtics - Golden State Warriors (02.30 Uhr)

Montag, 28. Januar:

Oklahoma City Thunder - Milwaukee Bucks (0.00 Uhr)

Dallas Mavericks - Toronto Raptors (01.00 Uhr)

Houston Rockets - Orlando Magic (01.00 Uhr)

Los Angeles Lakers - Phoenix Suns (03.30 Uhr)