NBA: Golden State Warriors und Sacramento Kings stellen Dreier-Rekord auf

Was für eine Dreier-Show!

Die Golden State Warriors haben sich mit den Sacramento Kings einen wilden Schlagabtausch von jenseits der 6,75-Meter-Linie geliefert. Insgesamt fielen 41 (!) Dreipunkte-Würfe durch die Reuse - neuer NBA-Rekord.

Schlussendlich behielten die Warriors knapp mit 127:123 die Oberhand - vor allem dank Stephen Curry. Der Guard kam auf 42 Punkte, davon zehn Dreier. Zudem gelangen ihm 20 von 31 Punkten der Warriors im Schlussabschnitt.

Curry überholt Korver in Dreier-Rangliste

Durch seine Dreier-Gala überholte Curry auch Kyle Korver auf Rang vier der meisten verwandelten Dreierversuche der NBA-Geschichte. Kevin Durant kam auf 29 Punkte, neun Assists und fünf Rebounds während Klay Thompson 20 Punkte beisteuerte.

Aber in der Defensive offenbarte der NBA-Champion einmal mehr Schwächen. Auch Curry blieb dies nicht verborgen: "Am Ende des Tages wissen wir, dass wir defensive Stops brauchen, um den Titel zu gewinnen. Das ist uns zumindest im vierten Viertel gelungen."

Green kritisiert NBA

Teamkollege Draymond Green sah die Dinge etwas anders und stänkerte in Richtung Liga: "Heutzutage kann man in der Liga nicht mehr richtig Defense spielen. Also denke ich, sind das die Spiele, die die Liga sehen will."

Denn erst im Schlussviertel konnten sich die Warriors ein beruhigendes Polster erspielen, zuvor gaben sie eine Führung aus der Hand. Doch fünf Dreier von Curry und seine zwei Freiwürfe von ihm in den Schlusssekunden sicherten den Sieg für die Warriors.