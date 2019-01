Der zehnmalige Allstar Carmelo Anthony hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA sein glückloses Gastspiel bei den Houston Rockets nicht einmal drei Monate nach Saisonstart beendet.

Die Rockets schickten den 34 Jahre alten Forward in einem Tauschgeschäft zu den Chicago Bulls.

Der dreimalige Olympiasieger Anthony, der in seiner Zeit bei den Denver Nuggets (2003 bis 2011) und über weite Strecken auch bei den New York Knicks (2011 bis 2017) zu den Topspielern der Liga gehört hatte, kam bei den Rockets nur zu zehn Einsätzen mit 13,4 Punkten im Schnitt.

Anthony wird wohl schnell entlassen

Höchstwahrscheinlich wird Anthony, der erst zu Saisonbeginn von Oklahoma City Thunder zu den Rockets gekommen war, kein Spiel für Chicago bestreiten, sondern schnell aus seinem Vertrag entlassen werden.

Das Tauschgeschäft, in dem Houston noch rund eine Millionen Dollar plus die Rechte an Jon Diebler (30) drauflegt und dafür die Rechte an Tadija Dragicevic (32/beide spielten nie in der NBA) erhält, dient einzig und allein dazu, Anthony von der Gehaltsliste zu bekommen.

Das Gehalt des Altstars hat Houstons Bilanz mit rund 25 Millionen belastet, das Team um Superstar James Harden muss eine große Summe an Luxussteuer zahlen, die fällig wird, wenn die Gehaltsobergrenze (Salary Cap) übertroffen wird.