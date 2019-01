Die Kandidaten für den "Sixth Man of the Year"-Award zum Durchklicken:

In der NBA wird jährlich ein Award an den besten sechsten Mann der Liga verliehen, also an den besten Bankspieler.

Im vergangenen Jahr setzte sich Lou Williams von den Los Angeles Clippers durch, der auch in dieser Saison hoch gehandelt wird.

Doch auch Nationalspieler Dennis Schröder zählt nicht erst seit seiner Fünf-Minuten-Explosion gegen die Orlando Magic zu den Kandidaten. Der OKC-Guard könnte erst der zweite Deutsche nach Detlef Schrempf werden, der den Award gewinnt.

Das SPORT1-Ranking zum "Sixth Man of the Year"-Award.

