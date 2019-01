Bittere Partie für die Oklahoma City Thunder.

Gegen die Houston Rockets mussten Dennis Schröder und Co. eine knappe 109:113-Niederlage hinnehmen. Vor allem gegen Superstar James Harden war OKC machtlos.

41 Punkte hatte Harden am Ende des Spiels auf dem Konto. Damit war er der Topscorer der Partie und Matchwinner für seine Rockets, die nach dem schwachen Saisonstart immer besser ins Rollen kommen.

Aktuell hat Harden nun in sieben Spielen in Folge 30 Punkte oder mehr für sein Team erzielt - ein persönlicher Karriererekord für den Point Guard.

ANZEIGE: Jetzt die neuesten NBA-Trikots kaufen - hier geht es zum Shop

Mit einer Bilanz von 18:15 liegen die Rockets in der Western Conference auf dem siebten Platz.

OKC bleibt trotz der zweiten Niederlage in Folge mit 21 Siegen und 12 Niederlagen auf dem dritten Rang im Westen. (Die Tabelle der NBA)

Irving führt Celtics zu OT-Sieg

Auch die Boston Celtics durften sich über einen Sieg bei den Christmas Games freuen. Beim 121:114-Erfolg nach Overtime gegen die Philadelphia 76ers war Kyrie Irving der entscheidende Mann. Erst hielt der Point Guard sein Team mit 34 Punkten im Spiel, bevor er kurz vor Schluss die Verlängerung erzwang. Aus der Halbdistanz glich er knapp 21 Sekunden vor dem Ende zum 108:108 aus.

ANZEIGE: DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben

In der Verlängerung war es dann wieder Irving, der die Celtics per Dreier und einem Jumper mit vier Punkten in Führung brachte. Das war zugleich auch die Entscheidung. Danach kam von den 76ers kein einziger Punkt mehr.

Neben seinen spielentscheidenden Aktionen steuerte Irving auch noch ein Double-Double (40 Punkte, 10 Rebounds) bei. Daniel Theis stand beim Celtics-Erfolg 22 Minuten auf dem Parkett und sorgte für sechs Punkte. Dazu holte er sieben Rebounds, wobei er mit fünf Defensivrebounds in der Verteidigung überzeugte.