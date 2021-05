Schockmoment in der MLB!

Beim Spiel zwischen den New York Mets und den Atlanta Braves wurde Mets-Profi Kevin Pillar von einem Ball mitten ins Gesicht getroffen. Der Center Fielder brach daraufhin blutüberströmt zusammen.

Anzeige

Kein Wunder, denn: Braves-Pitcher Jacob Webb beförderte den Ball mit knapp 150 Kilometern pro Stunde in Richtung seines Gegners. Der wurde noch auf dem Feld notdürftig verarztet und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Das Spiel wurde fortgesetzt, nachdem das Blut auf dem Spielfeld beseitigt worden war. Webb stand allerdings derart unter Schock, dass er nicht mehr eingesetzt werden konnte.

Wie die Mets später bekannt gaben, wurden bei Pillar multiple Frakturen der Nase festgestellt.

Pillar erleidet Nasenbruch

Trotz seiner schweren Verletzungen war Pillar bei Spiel zwei gegen die Braves einen Tag später wieder als Unterstützung vor Ort.

"Ich fühle mich gut. Obwohl ich nicht so gut aussehe, fühle ich mich so nah wie möglich an der Normalität. Das einzig Schwierige ist, dass mein rechtes Auge ein bisschen anschwillt und ich nicht wirklich durch die Nase atmen kann. Aber abgesehen davon fühle ich mich gut und ich bin glücklich, dass ich mich erholen und zu dem zurückkehren kann, was ich gerne tue", so der 32 Jahre alte Veteran.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

"Es war so ein beängstigender Moment", sagte Mets-Manager Luis Rojas. "Es ist unglaublich, dass er hier ist und herumläuft." Catcher Tomas Nido erklärte: "Sobald er hereinkam, hob das die Stimmung bei allen. Ihn hier zu sehen, um uns zu unterstützen, das ist ein wahrer Anführer."

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Gegenüber Webb hegt Pillar keinen Groll: "Ich weiß, dass der Kerl mich nicht treffen wollte, er wollte mir nicht ins Gesicht schlagen. Unfälle passieren nun mal. Ich weiß, dass er sich schlecht fühlt. Ich habe mit ihm gestern Abend und heute geredet. Ich mache mir fast mehr Sorgen um ihn als um mich selbst", so der Baseball-Profi.