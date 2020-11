Hamburg (SID) - Das 1914 erbaute Wrigley Field, in der Major League Baseball (MLB) Heimspielstätte der Chicago Cubs, ist in den USA zu einem nationalen historischen Wahrzeichen erklärt worden. Die Arena, die auch schon für Konzerte genutzt wurde, bietet 41.000 Zuschauern Platz. Bereits 2014 war der Fenway Park der Boston Red Sox ebenfalls in den Rang eines "Nationalen Wahrzeichen" erhoben worden.