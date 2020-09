In der MLB sind weitere Spiele aufgrund eines positiven Coronatests bei den Oakland Athletics verschoben worden.

Die MLB teilte mit, dass zwei Partien der Seattle Mariners gegen Oakland am Dienstag und Mittwoch aus "Vorsicht" auf unbestimmte Zeit verlegt worden sind. Bereits am Sonntag sollten die Athletics bei den Houston Astros antreten, doch das Match wurde aufgrund eines positiven Tests bei Oakland am Samstag verschoben.

Das Team bleibt nun in einem Hotel in Houston, wo alle weiteren Mitglieder der Reisegruppe auf das COVID-19-Virus getestet werden. Seit dem Start der Saison Ende Juli wurden zahlreiche Spiele in der MLB aufgrund von Coronafällen verschoben.

Die Liga hatte sich anders als die NBA nicht in eine Blase zurückgezogen, sondern spielt ihre Saison in den heimischen Stadien ohne Publikum.