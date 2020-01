Yoenis Cespedes von den New York Mets wurde im Mai bei einer Wildschwein-Attacke verletzt © Getty Images

Ein Spieler der New York Mets wird im Mai so schwer verletzt, dass er die Saison beenden muss. Wie jetzt herauskommt, greift ihn zuvor ein Wildschwein an.