Den Washington Nationals haben in der Major League Baseball (MLB) im Eiltempo erstmals die World Series erreicht.

Die Mannschaft aus der US-Hauptstadt gewann in der Nacht zum Mittwoch gegen die St. Louis Cardinals mit 7:4 und setzte sich in der Best-of-Seven-Serie damit 4:0 durch - ein sogenannter Sweep.

Die Grundlage für den Erfolg legten die "Nats" bereits im ersten Inning, in dem ihnen sieben Runs gelangen.

Den Gegner in der am kommenden Dienstag startenden World Series machen die New York Yankees und den Houston Astros in der zweiten Halbfinalserie untereinander aus.

Houston liegt dort mit 2:1 in Führung.