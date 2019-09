Die Houston Astros haben in der MLB einen 2:0-Erfolg gegen die Toronto Blues Jays eingefahren.

In einer bis zum Schluss spannenden Partie sorgte Houstons Pitcher Justin Verlander für ein Meisterstück. Der 36-Jährige sorgte für den zweiten No-Hitter der Astros in der laufenden Saison. Für Verlander selbst ist es bereits der dritte No-Hitter seiner Karriere und der zweite im Rogers Centre in Toronto.

Zuletzt gelang ihm dieses seltene Kunststück 2011 für die Detroit Tigers. Seinen ersten No-Hitter warf Verlander bereits 2007. Er ist einer von nur sechs Pitchern, denen mindestens drei No-Hitter gelangen und der erste, der als Spieler der Gäste zwei No-Nos im selben Ballpark geschafft hat.

Über die gesamte Spieldauer ließ Verlander nur einen Walk ab und sorgte für 14 Strikeouts. Bis zum Ende standen 120 Pitches zu Buche, davon 79 für Strikes.