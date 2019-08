Der Anfang Juli im Alter von 27 Jahren verstorbene Pitcher Tyler Skaggs von den Los Angeles Angels aus der Major League Baseball (MLB) stand bei seinem Tod unter Betäubungsmittel- und Alkoholeinfluss.

Wie die Rechtsmedizin im texanischen Tarrant County bekannt gab, seien bei der Obduktion in Skaggs' Körper die Opioide Fentanyl und Oxycodon sowie Alkohol festgestellt worden.

Anzeige

Gemeinsam mit den Wirkstoffen sei eine "letale Aspiration des Mageninhaltes" ursächlich für den Tod des Baseballers gewesen. Der Obduktionsbericht wertet dies als Unfall. Skaggs' Familie erklärte nach Bekanntwerden des Berichtes in einer Mitteilung, dass die Polizei die Möglichkeit untersuche, dass ein Angestellter der Angels in den Vorfall involviert sei.

Familie über Umstände erschüttert

"Wir sind erschüttert zu erfahren, dass der Tod unseres geliebten Tyler das Resultat einer Kombination aus gefährlichen Medikamenten und Alkohol war. Das widerspricht vollständig dem Charakter von jemandem, der so hart gearbeitet hat, um Baseballer in der MLB zu werden, und der so eine vielversprechende Zukunft hatte", hieß es in dem Statement weiter: "Wir werden nicht ruhen, bis wir wissen, wie diese Anästhetika in Tylers Besitz gekommen sind.

Skaggs war in einem Hotelzimmer in Southlake/Texas leblos aufgefunden worden, die Polizei stellte den Tod fest. Skaggs war beim Draft 2009 von den Angels in der ersten Runde an Position 40 gezogen worden. In insgesamt sieben MLB-Saisons spielte Skaggs fünf Jahre für die Angels um Superstar Mike Trout und zwei Jahre bei den Arizona Diamondbacks.