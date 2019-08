Auf dem durch den Film "Field of Dreams" mit Kevin Costner im Jahr 1989 bekannt gewordenen Baseballfeld neben einem Kornfeld in Iowa wird 2020 ein Hauptrundenspiel der MLB ausgetragen. Wie die MLB am Donnerstag mitteilte, trifft am 13. August 2020 der Rekordmeister New York Yankees auf die Chicago White Sox.

Für das einmalige Event soll eine 8000 Zuschauer fassende Tribüne auf der Farm im ländlichen Osten Iowas errichtet werden. Es ist das erste MLB-Spiel, das jemals im Bundesstaat Iowa ausgetragen wird.

"Als Sport, der stolz auf seine Geschichte ist, die Generationen verbindet, ist die Major League Baseball begeistert, ein reguläres Saisonspiel auf das Field of Dreams zu bringen", sagte MLB-Commissioner Rob Manfred: "Wir freuen uns darauf, die dauerhafte Botschaft des Films zu feiern, wie Baseball Menschen in diesem besonderen Kornfeld in Iowa zusammenbringt."