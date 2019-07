Max Kepler ist in der MLB mit seinen Minnesota Twins weiter auf Rekordjagd. Beim 8:6-Erfolg gegen die New York Yankees gelangen den Twins zum achten Mal in dieser Saison mindestens fünf Homeruns in einer Partie. Dies war in der Geschichte der MLB zuvor nur den Boston Red Sox im Jahr 1977 gelungen.

25. Homerun von Kepler

Kepler steuerte im Rekordspiel seinen 25. Saison-Homerun bei, seinen Karrierebestwert von 20 Homeruns hatte er bereits vor einigen Wochen geknackt. Beim Tabellenführer der Central Division der American League hat der 26-Jährige damit klar die meisten Homeruns auf dem Konto, ligaweit liegt er in dieser Statistik auf Platz 14. In vier Spielen schlug Kepler sogar mehr als einen Homerun.

Gegen Pitcher Trevor Bauer von den Cleveland Indians gelangen dem 26-Jährigen zuletzt fünf Homeruns in aufeinanderfolgenden Duellen. Das war zuvor keinem Profi seit der Ligaerweiterung 1963 in aufeinanderfolgenden Spielen gegen den gleichen Pitcher gelungen.

