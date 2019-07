Beim Duell zwischen den Los Angeles Angels und den Houston Astros in der MLB kam es zu einem üblen Crash.

Angels-Catcher Jonathan Lucroy wurde beim Versuch, einen Ball seines Mitspielers zu fangen, von Houstons Jake Marisnick heftig umgenietet und musste vom Platz gebracht werden.

Anzeige

Marisnick war im vollen Sprint auf dem Weg zur Base, wo ihm Lucroy offenbar im Weg war. Nach dem Zusammenprall blieb der 33-Jährige liegen. Als er sich nach einigen Sekunden versuchte aufzurichten, tropfte das Blut aus seiner Nase. Mit einen Handtuch versuchte er, die Blutung zu lindern. Als er das Feld verließ, war der Stoff bereits mit Blut getränkt.

Lucroy nach Crash im Krankenhaus

Wie die Angels berichteten, wurde der 33-Jährige nach der Kollision ins Krankenhaus gebracht, um auf eine mögliche Gehirnerschütterung und eine gebrochene Nase untersucht zu werden. Angeles-Manager Brad Ausmus versuchte noch auf dem Spielfeld mit Lucroy zu sprechen und beschrieb seinen Zustand als "ziemlich verwirrt".

Wirklich sauber war die Aktion von Marisnick nicht. "Es sah wirklich nicht nach einem korrekten Play aus", sagte Ausmus, nach der 10:11-Pleite seines Teams. "Ich weiß nicht, was wirklich passiert ist, aber es sah so aus, als ob Marisnick einen Schritt nach links gemacht hat und sich mit erhobenem Arm in ihn hineinbewegt hätte. Ich finde, die MLB sollte sich das ansehen und über eine Suspendierung nachdenken."

SPORT1 zeigt das MLB All-Star Game 2019 aus Cleveland am Mittwoch, den 10. Juli ab 01.15 Uhr im LIVESTREAM

Marisnick tat die Aktion offensichtlich leid. "Ich habe mir die Szene noch einmal angesehen und es sieht so aus - er fällt einfach direkt vor mich hin und als ich eine Entscheidung getroffen hatte, war es schon zu spät," sagte der 28-Jährige und fügte an: "Ich hoffe, es geht ihm gut."