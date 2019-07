Die Boston Red Sox haben in der MLB einen historischen Sieg gefeiert.

Die Tradtionsfranchise setzte sich am Freitag im ersten von vier Spielen in Folge mit 19:3 gegen die New York Yankees durch.

Anzeige

In der 117-jährigen Geschichte der beiden Rivalen hatten die Red Sox noch nie so viele Punkte gegen New York erzielt.

Das Ergebnis ist umso überraschender, da New York die American League East anführt. Boston liegt zehn Spiele dahinter.

Jetzt aktuelle MLB-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Yankees-Pitcher Masahiro Tanaka gestattete Boston zwölf Runs bei zwölf Hits und drei Walks. Alleim im ersten Inning schafften die Red Sox sieben Runs.

Mit insgesamt 17 Runs und 23 Hits stellte der Titelverteidiger einen Saisonrekord auf.

Xander Bogaerts glänzte mit zwei Home Runs, vier Runs und vier RBIs. Auch Rafael Devers gelang ein Home Run.