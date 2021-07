Ist dies für Berlin schon die letzte Chance in Köln?

Zwei der Play-off-Kandidaten in der SharkWater GFL Nord sind nach wenigen Wochen der Saison bereits mit zwei Niederlagen belastet. Am Samstag treffen beide in Köln direkt aufeinander (ab 16.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream). Für Cologne Crocodiles und Berlin Rebels geht es dabei darum, nicht jetzt schon den Anschluss an die Tabellenspitze vollends zu verlieren. (GFL: Spielplan/Ergebnisse und Tabellen)

Vor allem für die Berliner, die vor der Saison eigentlich die im Vergleich zu den Kölnern höheren Erwartungen gehabt hatten. Zwar kassierten sie ihre bisherigen Niederlagen nur gegen Meister Braunschweig, doch auch gegen den Tabellenletzten Kiel war trotz des Sieges die Angriffsleistung nicht auf dem Niveau, das die Rebels sich versprochen hatten. (Alles zur GFL)

