Am Freitag steht für die Schwäbisch Hall Unicorns das zweite Spiel der neuen Saison der German Football League an. Das Team um Star-Neuzugang Moritz Böhringer bekommt es auswärts mit den Saarland Hurricanes zu tun. (GFL, 3. Spieltag: Saarland Hurricanes, Samstag ab 16.30 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Für die Hurricanes ist es bereits der dritte Auftritt. Die ersten beiden Partien konnten die Saarländer für sich entscheiden: 35:6 gegen die Stuttgart Scorpions und 83:0 gegen Frankfurt Universe.

Auch Schwäbisch Hall ist gut in die Spielzeit gestartet. Die Unicorns setzten sich mit 58:14 gegen die Ravensburg Razorbacks durch. (GFL: Spielplan/Ergebnisse und Tabellen)

Böhringer hat mit seinem Ex-Klub ein klares Ziel. "Mein persönliches Ziel ist der Gewinn des German Bowl. Aber ansonsten habe ich mir nichts Großes mehr vorgenommen. Ich will einfach dabei helfen, den Titel zu gewinnen", sagte der Ex-NFL-Spieler Anfang Juni im SPORT1-Interview.

Bei den Hurricanes soll dafür der nächste Schritt gemacht werden.

