Man trifft sich immer zweimal im Leben!

Getreu diesem Motto haben sich die Dresden Monarchs für die Auftaktpleite bei den Cologne Crocodiles rehabilitiert. Im eigenen Stadion feierte der Halbfinalist von 2019 einen mehr als souveränen 54:34-Erfolg. (Alles zur GFL)

Die Hausherren machten im zweiten Aufeinandertreffen binnen einer Woche von Beginn an klar, dass es an diesem Tag nur einen Sieger geben kann. Mit 14:0 hatten die Sachsen die Weichen nach dem ersten Viertel bereits auf Sieg gestellt.

Im zweiten Viertel dominierten dann beide Defensiv-Reihen und gestatteten lediglich Fieldgoals. Aber auch dieser Durchgang ging mit 6:3 an die Monarchs.

In der zweiten Hälfte wurde es dann ein Offensivspektakel, bei dem die Dresdner wiederum mit drei Touchdowns glänzten. Aber die Crocodiles waren jetzt auch im Spiel angekommen und konnten ebenfalls 13 Punkte aufs Scoreboard bringen. Aber auch das Schlussviertel, das mit 18:13 an die Gäste ging, änderte nichts mehr an dem verdienten Sieg der Monarchs.

Damit stehen die Monarchs in der GFL Nord auf Rang zwei hinter den Potsdam Royals, die als einziges Team in dieser Division noch mit weißer Weste dastehen.

Die Crocodiles sind punktgleich mit den Monarchs auf Rang drei.

