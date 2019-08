Absurder geht es kaum!

In den USA stoppten Polizisten den dunkelhäutigen Starquarterback der Georgia Southern Universität wegen Geschwindigkeitsüberschreitung.

Anzeige

Nach einer Kontrolle seines Wagens hatte Shai Werts auch noch eine Anklage wegen Kokainbesitzes am Hals, was sich aber als großer Fehler herausstellte - denn die Polizei hatte Vogelkot für Drogen gehalten.

Jetzt aktuelle NFL-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

US-Polizei hält Vogelkot für Kokain

Doch was war genau passiert?

Der 21-Jährige war am 31. Juli in Clinton (South Carolina) unterwegs, als er angehalten wurde. Die Polizisten legen Werts Handschellen an und setzten ihn auf die Rückbank ihres Wagens.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos des Quarterbacks nahmen die Beamten die Motorhaube genauer unter die Lupe und entdeckten eine weiße Substanz, wie ein Video des Vorfalls zeigt.

Druck auf Werts

Einer der Polizisten wandte sich dann an Werts und fragte ihn: "Was ist das weiße Zeug auf der Vorderseite der Motorhaube, Mann?" Werts' Antwort: "Vogelscheiße, ich schwöre bei Gott!"

Damit gab sich der Polizist aber nicht zufrieden und setzte den Nachwuchsstar immer wieder unter Druck: "Es ist keine Vogelkacke", erklärte der Beamte, "weil ich es gerade getestet habe, und es wurde rosa."

Womit der Polizist einen Beweis dafür erbracht haben wollte, dass es sich um Kokain handelte. Werts wurde letztendlich festgenommen und dann auch noch von seinem College suspendiert.

Werts ist unschuldig

Inzwischen steht aber fest: Werts ist unschuldig! Nach Auswertung der Laborergebnisse musste die Staatsanwaltschaft eingestehen, dass "keine kontrollierte Substanz nachgewiesen wurde".

Stattdessen handelte es sich um Vogelkot! Die Anklage wurden fallengelassen und Werts darf wieder für sein College ran. Ob dem beteiligten Polizisten für seine falsche Behauptung Konsequenzen drohen, ist nicht bekannt.

Seinen Strafzettel für die Geschwindigkeitsübertretung wird Werts aber zahlen müssen…