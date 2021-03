Der nächste Wagner sorgt im US-Basketball für Furore.

Moritz Wagner spielt aktuell für die Washington Wizards in der NBA - möglicherweise könnte ihm sein jüngerer Bruder bald in die stärkste Liga der Welt folgen.

Denn der 19 Jahre alte Franz Wagner spielt aktuell für die Michigan Wolverines in der NCAA - und feierte mit seinem Team nun den ersten Sieg in der March Madness, dem Turnier um die US-College-Meisterschaft. (Service: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Gegen die Texas Southern behaupteten sich sich die Wolverines mit 82:66 und zogen somit souverän in die zweite Runde ein. Wagner hatte dabei erheblichen Anteil am Erfolg seines Teams: Der Guard stand 34 der 40 Minuten auf dem Feld, erzielte neun Punkte, neun Rebounds und sechs Assists.

March Madness: Franz Wagner glänzt für Michigan

Mit 42:24 gingen die Wolverines in die Pause, den Vorsprung von rund 20 Punkten hielten sie auch den Großteil der zweiten Hälfte aufrecht, sodass der Sieg von Wagner & Co. nie ernsthaft in Gefahr geriet.

In der zweiten Runde trifft Michigan nun auf die LSU Tigers.

Im Vorjahr war March Madness coronabedingt ausgefallen. Franz Wagners Bruder Moritz war 2015 ebenfalls aus Berlin an die University of Michigan gewechselt, hatte im Finales des Wettbewerbs als Sprungbrett zum NBA-Draft drei Jahre später aber im Finale gegen die Villanova University verloren.