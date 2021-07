Die Hamburg Sea Devils haben auch ihr zweites Spiel in der neuen European League of Football (ELF) souverän gewonnen. Das Team des ehemaligen NFL-Defensive-Ends Kasim Edebali schlug die Barcelona Dragons aus der Südstaffel nach einer überzeugenden ersten Hälfte 32:14 (23:0) und festigte damit in der Norddivision Platz zwei.

Mitte Juni hatten die Sea Devils in einem hochkarätigen deutschen Duell Frankfurt Galaxy 17:15 bezwungen. Barcelona hat hingegen bislang jedes seiner drei Gruppenspiele verloren und bleibt Gruppenletzter.