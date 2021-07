Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hatte bei ihrer Premiere im Allstar-Game der WNBA Grund zur Freude.

Mit dem sogenannten "Team WNBA" besiegte die Berlinerin in der Nacht zum Donnerstag die US-Nationalmannschaft in Las Vegas mit 93:85. In gut acht Minuten Spielzeit gelangen ihr zwar keine Punkte, jedoch griff sie sich drei Rebounds.

Sabally war zusammen mit elf weiteren Kolleginnen von Fans, Medien und Spielerinnen in die Allstar-Auswahl gewählt worden. Die 23-Jährige bestreitet derzeit ihre zweite Profi-Saison in den USA für die Dallas Wings und kommt durchschnittlich auf starke 12,4 Punkte und 6,3 Rebounds. Außerhalb der WBNA-Saison läuft Sabally für Fenerbahce Istanbul auf.