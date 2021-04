Die neue Franchise aus Stuttgart wird unter dem Namen Stuttgart Surge in die Premierensaison der European League of Football (ELF) starten.

Das teilten die Schwaben am Freitag mit. "Der Name passt wirklich gut zu uns", sagte General Manager Timo Franke. Auf Deutsch kann der Name als "plötzlicher Anstieg" oder "Stromstoß" übersetzt werden.

Als Headcoach der Mannschaft wird der frühere Bundestrainer Martin Hanselmann fungieren.

"Die Liga besitzt viel Potenzial und kann den Football-Sport in der Stadt noch bekannter machen", sagte der 57-Jährige, der Deutschland 2001 zum EM-Titel geführt hatte und 2005 die World Games gewann.

In der neu gegründeten ELF treten von Juni bis September acht Franchises aus Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln, Leipzig, Stuttgart, Barcelona und Breslau gegeneinander an.