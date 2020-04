US-Präsident Donald Trump sehnt das Ende der Coronakrise herbei - auch, um endlich wieder in den Genuss von Livesport zu kommen.

"Wir müssen unseren Sport zurückbekommen", sagte der 73-Jährige: "Ich bin es leid, Baseballspiele zu sehen, die 14 Jahre oder noch älter sind."

US-Sport von Coronavirus lahmgelegt

Die USA sind in der aktuellen Corona-Pandemie besonders betroffen, das Land registriert weltweit die höchsten Fallzahlen. Unter anderem in der NBA und der NHL gab es bereits Infektionen von Spielern. In allen Ligen ruht derzeit der Spielbetrieb.

Während die NHL und die NBA zum Zeitpunkt der Unterbrechung jeweils auf die Playoffs zusteuerten, wurde der für den 26. März angesetzte Saisonstart der Baseballliga MLB verschoben.